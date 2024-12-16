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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Aralık Salı: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Aralık Salı: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu bu haftaki indirimli listesini açıkladı. BİM'de bu hafta Salı günü popüler mutfak ve gıda ürünleri raflarda olacak. BİM'de bu hafta Salı; Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu Kurabiye 3x94,5 g 37,50 TL, Ülker Kremalı Bisküvi 8x61 g 52 TL, Ülker Albeni 4'lü 4x40 g 34 TL, Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 139 TL, Çotanak Ballı Fındık Ezmesi 200 g 115 TL, fiyatlarıyla satışta... BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel 17 Aralık 2024 kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:37
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        BİM aktüel kataloğu ürünleri yayınlandı. 3 sayfa olarak yayınlanan katalogda birçok farklı ürün alışveriş tutkunlarının beğenisine sunuldu. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Aralık ürünleri neler, hangi ürün kaç liradan satışa çıkacak?

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