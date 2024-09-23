BİM aktüel ürünler kataloğu 24-27 Eylül 2024: BİM aktüel kataloğu ile bu hafta satışa çıkacak ürünler
BİM aktüel ürünler kataloğu 24-27 Eylül 2024 haftası için yayımlandı. Böylece BİM markette bu Salı, Çarşamba ve Cuma raflarda yerini alacak indirimli ürünler belli oldu. Bu hafta motosiklet, espresso makinesi, katı meyve sıkacağı, tek ve çift kişilik yatak çeşitleri, midi fırın, süpürge, tartı, çaydanlık gibi birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. Peki BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte 24-27 Eylül 2024 BİM aktüel kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri…
24-27 Eylül haftasında geçerli indirimli BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kataloğa göre market zincirinde Salı, Çarşamba ve Cuma indirimleri kapsamında motosiklet, espresso makinesi, katı meyve sıkacağı, tek ve çift kişilik yatak çeşitleri, midi fırın, süpürge gibi birçok ürün satışa çıkıyor. Bu haftanın indirimli ürünleri arasında beyaz eşya, elektrikli bisiklet, mutfak gereçleri, ev tekstil ürünleri de yer alıyor. Peki, BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte, 24-27 Eylül BİM kataloğu ile indirimli ürünler listesi…
BİM AKTÜEL 24 EYLÜL SALI KATALOĞU
Krem Şanti 3x75 g 64,50 TL
15+5'li Paket Hamur Kabartma Tozu 29,75 TL
Kakao 150 g 54,75 TL
Şekerli Vanilin 100 g 19,75 TL
Havuçlu Kek Karışımı 496 g 64,50 TL
Karbonat 5x5 g 5,50 TL
Uno Pasta Keki 320 g 64,50 TL
Eti Etimek 3x143 g 75 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL
Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL
Otat Tereyağı 500 g 139 TL
Tukaş Domates Püresi 700 g 21,50 TL
Tukaş Domates Salçası 1650 g 82,50 TL
Efsane İthal Pilavlık Pirinç 5 kg 132,50 TL
Nora Buğday Unu 5 kg 59,75 TL
Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 42,50 TL
BİM AKTÜEL 25 EYLÜL ÇARŞAMBA KATALOĞU
Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı DFrost 204 L 9.975 TL
Kumtel Lattenow Tam Otomatik Esporesso Makinesi 11.750 TL
Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.275 TL
Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990 TL
Kumtel İndüksiyonlu Siyah Cam Ocak 6.990 TL
Homedius Bamboo Plus Bonel Tek Kişilik Yatak 1.999 TL
Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.299 TL
Multicomfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.449 TL
Voyage Kuştüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak 1.850 TL
Smart Sünger Tek Kişilik Yatak 1.449 TL
BİM AKTÜEL 27 EYLÜL CUMA KATALOĞU
Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL
Dijitsu 55 İnç Ultra HD Google TV 12.975 TL
Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV 10.990 TL
Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL
Smart Tartı/Baskül SW400 599 TL
Hava Nemlendirici Alev Figürlü HP64 329 TL
70 L Midi Fırın LX-9320 2.250 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 549 TL
Sürgülü Aspiratör 1.290 TL
Askılı Bagaj El Tartısı 119 TL
Gıda Termometresi 75 TL
Philips Süpürge FC9330 4.975 TL
Katı Meyve Sıkacağı 1.150 TL
Kuba Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 17.990 TL
Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7.290 TL
MagPak 5000MAH Kablosuz Powerbank 999 TL
Hypercore 10.OOO MAH Powerbank 650 TL
1 M Hızlı Şarj Data Kablo 249 TL
Revo 30 Duo Şarj Başlığı 349 TL
Revo 35 Duo Şarj Başlığı 450 TL
1,8 M Hızlı Şarj Data Kablo 249 TL
Gaming Masaüstü Speaker 379 TL
TWS Gaming Kulaklık 349 TL
Gaming Kulaklık Standı 279 TL
Gaming Mouse 129 TL
Gaming Masaüstü Mikrofon 325 TL
Mantar Masa Lambası 299 TL
Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 249 TL
Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 175 TL
Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı ~32 cm 159 TL
Altın Rimli Cam Kase 3'lü 75 TL
Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı 119 TL
Kek Kalıbı 119 TL
6 Gözlü Pankek Tavası 229 TL
Alpina 6’lı Muffin Kalıbı 199 TL
Kare Kek Kalıbı 199 TL
Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 149 TL
Büyük Boy Çaydanlık 799 TL
Kare Tepsi Borcam 225 TL
3 Katlı Cam Saklama Patisserie 179 TL
2’li Çırpıcı Set 39,50 TL
Lav Renkli Çay Seti 12 Parça 279 TL
Glass İn Love Cam Büyük Kase ~1800 cc 119 TL
Cam Ayaklı Şekerlik ~650 cc 119 TL
Cam 6'lı Espresso Fincanı ~90 cc 89 TL
Cam 3'lü Latte Kupası ~260 cc 79 TL
Cam 3'lü Dondurma/Tatlı Kasesi ~250 cc 89 TL
Cam 6'lı Kahve Yanı Su Bardağı ~150 cc 79 TL
Desenli Kapaklı Kavanoz ~1000 cc 27,50 TL
Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 34,50 TL
Kol Saati ve Bileklik Seti Kadın-Erkek 219 TL
Saten Şortlu Takım Kadın 249 TL
PVC Masa Örtüsü 129 TL
Erkek Çanta 149 TL
Bozuk Para Çantası 32,50 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 55 TL
Kurulama Bezi 34,50 TL
Pantolon Kadın 129 TL
Saç Kurutma Beresi 69 TL
İlk Cırt Cırtlı - Keçeli Etkinlik Kitabım 229 TL
Renkli Manyetik Bloklar 589 TL
Buhar Çıkaran Uzaktan Kumandalı Araba 449 TL
Ağlayan ve Konuşan Bebek ~34 cm 229 TL
Lisanslı Puzzle 2'si 1 Arada 59 TL
Parlak Kapaklı ve Pelüş Eğlenceli Defterler 149 TL
Özel Lisanslı Araçlar Serisi 79 TL
Pilli Tren İstasyonu 169 TL
Tetris Kutu Oyunu 219 TL
Figürlü Blok Seti 105 Parça 189 TL
Pinball Oyuncağı 119 TL
Oyuncak Puset 159 TL