24-27 Eylül haftasında geçerli indirimli BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kataloğa göre market zincirinde Salı, Çarşamba ve Cuma indirimleri kapsamında motosiklet, espresso makinesi, katı meyve sıkacağı, tek ve çift kişilik yatak çeşitleri, midi fırın, süpürge gibi birçok ürün satışa çıkıyor. Bu haftanın indirimli ürünleri arasında beyaz eşya, elektrikli bisiklet, mutfak gereçleri, ev tekstil ürünleri de yer alıyor. Peki, BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte, 24-27 Eylül BİM kataloğu ile indirimli ürünler listesi…