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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24-27 EYLÜL 2024: Motosiklet, espresso makinesi, meyve sıkacağı... İşte BİM aktüel kataloğu ile bu hafta BİM’e gelecek indirimli ürünler

        BİM aktüel ürünler kataloğu 24-27 Eylül 2024: BİM aktüel kataloğu ile bu hafta satışa çıkacak ürünler

        BİM aktüel ürünler kataloğu 24-27 Eylül 2024 haftası için yayımlandı. Böylece BİM markette bu Salı, Çarşamba ve Cuma raflarda yerini alacak indirimli ürünler belli oldu. Bu hafta motosiklet, espresso makinesi, katı meyve sıkacağı, tek ve çift kişilik yatak çeşitleri, midi fırın, süpürge, tartı, çaydanlık gibi birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. Peki BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte 24-27 Eylül 2024 BİM aktüel kataloğu ile bu haftanın indirimli ürünleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 14:13 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:13
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        1

        24-27 Eylül haftasında geçerli indirimli BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kataloğa göre market zincirinde Salı, Çarşamba ve Cuma indirimleri kapsamında motosiklet, espresso makinesi, katı meyve sıkacağı, tek ve çift kişilik yatak çeşitleri, midi fırın, süpürge gibi birçok ürün satışa çıkıyor. Bu haftanın indirimli ürünleri arasında beyaz eşya, elektrikli bisiklet, mutfak gereçleri, ev tekstil ürünleri de yer alıyor. Peki, BİM aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte, 24-27 Eylül BİM kataloğu ile indirimli ürünler listesi…

        2

        BİM AKTÜEL 24 EYLÜL SALI KATALOĞU

        Krem Şanti 3x75 g 64,50 TL

        15+5'li Paket Hamur Kabartma Tozu 29,75 TL

        Kakao 150 g 54,75 TL

        Şekerli Vanilin 100 g 19,75 TL

        Havuçlu Kek Karışımı 496 g 64,50 TL

        Karbonat 5x5 g 5,50 TL

        Uno Pasta Keki 320 g 64,50 TL

        Eti Etimek 3x143 g 75 TL

        3

        Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

        Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL

        Otat Tereyağı 500 g 139 TL

        Tukaş Domates Püresi 700 g 21,50 TL

        Tukaş Domates Salçası 1650 g 82,50 TL

        Efsane İthal Pilavlık Pirinç 5 kg 132,50 TL

        Nora Buğday Unu 5 kg 59,75 TL

        Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 42,50 TL

        4

        BİM AKTÜEL 25 EYLÜL ÇARŞAMBA KATALOĞU

        Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı DFrost 204 L 9.975 TL

        Kumtel Lattenow Tam Otomatik Esporesso Makinesi 11.750 TL

        Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.275 TL

        Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990 TL

        Kumtel İndüksiyonlu Siyah Cam Ocak 6.990 TL

        5

        Homedius Bamboo Plus Bonel Tek Kişilik Yatak 1.999 TL

        Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.299 TL

        Multicomfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.449 TL

        Voyage Kuştüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak 1.850 TL

        Smart Sünger Tek Kişilik Yatak 1.449 TL

        6

        BİM AKTÜEL 27 EYLÜL CUMA KATALOĞU

        Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL

        7

        Dijitsu 55 İnç Ultra HD Google TV 12.975 TL

        Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV 10.990 TL

        Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL

        Smart Tartı/Baskül SW400 599 TL

        Hava Nemlendirici Alev Figürlü HP64 329 TL

        70 L Midi Fırın LX-9320 2.250 TL

        Elektrikli Tek Gözlü Ocak 549 TL

        Sürgülü Aspiratör 1.290 TL

        Askılı Bagaj El Tartısı 119 TL

        Gıda Termometresi 75 TL

        Philips Süpürge FC9330 4.975 TL

        Katı Meyve Sıkacağı 1.150 TL

        8

        Kuba Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 17.990 TL

        Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7.290 TL

        MagPak 5000MAH Kablosuz Powerbank 999 TL

        Hypercore 10.OOO MAH Powerbank 650 TL

        1 M Hızlı Şarj Data Kablo 249 TL

        Revo 30 Duo Şarj Başlığı 349 TL

        Revo 35 Duo Şarj Başlığı 450 TL

        1,8 M Hızlı Şarj Data Kablo 249 TL

        Gaming Masaüstü Speaker 379 TL

        TWS Gaming Kulaklık 349 TL

        Gaming Kulaklık Standı 279 TL

        Gaming Mouse 129 TL

        Gaming Masaüstü Mikrofon 325 TL

        Mantar Masa Lambası 299 TL

        9

        Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 249 TL

        Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 175 TL

        Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı ~32 cm 159 TL

        Altın Rimli Cam Kase 3'lü 75 TL

        Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı 119 TL

        Kek Kalıbı 119 TL

        6 Gözlü Pankek Tavası 229 TL

        Alpina 6’lı Muffin Kalıbı 199 TL

        Kare Kek Kalıbı 199 TL

        Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 149 TL

        Büyük Boy Çaydanlık 799 TL

        Kare Tepsi Borcam 225 TL

        3 Katlı Cam Saklama Patisserie 179 TL

        2’li Çırpıcı Set 39,50 TL

        Lav Renkli Çay Seti 12 Parça 279 TL

        10

        Glass İn Love Cam Büyük Kase ~1800 cc 119 TL

        Cam Ayaklı Şekerlik ~650 cc 119 TL

        Cam 6'lı Espresso Fincanı ~90 cc 89 TL

        Cam 3'lü Latte Kupası ~260 cc 79 TL

        Cam 3'lü Dondurma/Tatlı Kasesi ~250 cc 89 TL

        Cam 6'lı Kahve Yanı Su Bardağı ~150 cc 79 TL

        Desenli Kapaklı Kavanoz ~1000 cc 27,50 TL

        Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 34,50 TL

        11

        Kol Saati ve Bileklik Seti Kadın-Erkek 219 TL

        Saten Şortlu Takım Kadın 249 TL

        PVC Masa Örtüsü 129 TL

        Erkek Çanta 149 TL

        Bozuk Para Çantası 32,50 TL

        Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL

        Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL

        Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 55 TL

        Kurulama Bezi 34,50 TL

        Pantolon Kadın 129 TL

        Saç Kurutma Beresi 69 TL

        12

        İlk Cırt Cırtlı - Keçeli Etkinlik Kitabım 229 TL

        Renkli Manyetik Bloklar 589 TL

        Buhar Çıkaran Uzaktan Kumandalı Araba 449 TL

        Ağlayan ve Konuşan Bebek ~34 cm 229 TL

        Lisanslı Puzzle 2'si 1 Arada 59 TL

        Parlak Kapaklı ve Pelüş Eğlenceli Defterler 149 TL

        Özel Lisanslı Araçlar Serisi 79 TL

        Pilli Tren İstasyonu 169 TL

        Tetris Kutu Oyunu 219 TL

        Figürlü Blok Seti 105 Parça 189 TL

        Pinball Oyuncağı 119 TL

        Oyuncak Puset 159 TL

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