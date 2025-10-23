BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Ekim 2025: BİM aktüel ürünlerde neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma gününden itibaren mini step aleti, denge topu, dambıl çeşitleri, yoga/pilates matı, gergi bandı ve daha birçok ürün BİM 24 Ekim kataloğunda yer alacak. İşte BİM aktüel ürünlerin tamamı
BİM aktüel ürünler kataloğu indirimlerini duyurdu. BİM aktüel ürünler kataloğunda Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL, Homend Waffle Makinesi 1.490 TL’den satışa çıkıyor.
24 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL
Altus Mini Ütü 790 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL
Homend Waffle Makinesi 1.490 TL
Keysmart Dikey Süpürge 1.299 TL
Heifer Chef's Midi Blender Set 1.490 TL
Tüy Toplayıcı 175 TL