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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Ocak 2025: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Ocak 2025: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimler belli oldu. Bu haftaki indirimler arasında İnsan Anatomisi Maketi 299 TL, Mekanik Uçan Ejderha 549 TL, Küvette Bebek 139 TL, Nova Çocuk Sandalyesi 219 TL, Oyuncak Buhar Çıkaran Aslan 179 TL'den satışa çıkıyor. Peki Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 16:21 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:23
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        BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimler merak ediliyor. Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.450 TL, LG 65 İnç Smart 4K Ultra HD HDR Led TV 34.999 TL, Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2.290 TL, Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 4.290 TL, Dijital Smart Baskül 279 TL’den satışta olacak. İşte, 24 Ocak BİM indirimleri

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        BİM AKTÜEL 24 OCAK CUMA KATALOĞU

        Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.450 TL

        LG 65 İnç Smart 4K Ultra HD HDR Led TV 34.999 TL

        Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2.290 TL

        Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 4.290 TL

        Dijital Smart Baskül 279 TL

        Me30 Ac1200 Mbps Menzil Genişletici 599 TL

        Fakir Yağmur Kaydırıcı 500 ml 35 TL

        Gece Lambası 49 TL

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        Powerbank 20.000 Mah 599 TL

        Gaming Kulaklık 7+1 649 TL

        Gaming Mouse Pad 199 TL

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