BİM aktüel ürünler kataloğu: 8 Ekim BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?
BİM aktüel kataloğu ürünleri alışverişseverler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta farklı kategorilerde pek çok sınırlı sayıda ürün satışa sunulacak. İşte, 8 Ekim 2024 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu...
Giriş: 05.10.2024 - 11:30 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:30
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BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri satışa çıkıyor. İşte 8 Ekim 2024 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu...
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Ofçay Binbirdem Siyah Çay 1 Kg 109,50 TL
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Greenwood Bitki Çayı ve Yeşilçay Çeşitleri 22,50 TL
Ofçay Hazine Filiz Zengin Dem Demlik Süzen Poşet Çay 30×8 gr 49,50 TL
Türk Tarım Beyaz Sirke 2 Litre 27,50 TL