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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: 8 Ekim BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu: 8 Ekim BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

        BİM aktüel kataloğu ürünleri alışverişseverler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta farklı kategorilerde pek çok sınırlı sayıda ürün satışa sunulacak. İşte, 8 Ekim 2024 BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 11:30 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:30
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        1

        BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günleri satışa çıkıyor. İşte 8 Ekim 2024 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu...

        2

        Ofçay Binbirdem Siyah Çay 1 Kg 109,50 TL

        3

        Greenwood Bitki Çayı ve Yeşilçay Çeşitleri 22,50 TL

        Ofçay Hazine Filiz Zengin Dem Demlik Süzen Poşet Çay 30×8 gr 49,50 TL

        Türk Tarım Beyaz Sirke 2 Litre 27,50 TL

        4

        Duru Çiya Tohumu 10×6 gr 16,50 TL

        Koska Üzüm Pekmezi 700 gr 69,50 TL

        Koska Çifte Kavrulmuş Tahin 550 gr 89,50 TL

        Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 2×700 gr 119 TL

        Karina Fındıklı Sütlü Almanya Çikolatası 100 gr 39 TL

        Türkiye Kalkınma Vakfı Süzme Çiçek Balı 850 gr 169,50 TL

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