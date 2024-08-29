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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim günleri başlıyor! 30 Ağustos Cuma günü BİM kataloğunda hangi ürünler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim günleri başlıyor! 30 Ağustos Cuma günü BİM kataloğunda hangi ürünler var?

        Cuma gününe özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden farklı ürünleri indirime giren markette bu hafta LG UHD Smart TV, HP gaming laptop, ankastre set yer aldı. Okul sezonu yaklaştığı için çanta ve kitaplarda indirime girdi. Uygun fırsatlı ürünlerden yararlanmak isteyenler 30 Ağustos BİM indirimlerindne yararlanmak istiyor. Peki 30 Ağustos Cuma günü BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte tam indirimli liste

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 10:21 Güncelleme: 29.08.2024 - 10:21
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        BİM aktüel ürünler kataloğunda dolu dolu indirim bulunuyor. BİM kataloğunda bu hafta; motosikletten oyun konsoluna, beyaz eşyalardan televizyona çeşitli pek çok ürün yer alıyor. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenler için BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. İşte BİM 30 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

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        30 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

        Bellina, 125cc Motosiklet - 49.900 TL
        LG, 55 inç UHD Smart TV - 19.490 TL

        LG, 50 inç UHD Smart TV - 16.975 TL

        3


        Kumtel, Mini Fırın - 1.275 TL

        HP, Victus Gaming Laptop - 27.975 TL

        4

        Kumtel, Beyaz Turbo Cam Ankastre Set - 9.975 TL

        PS4 Oyun Konsolu - 11.975 TL

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