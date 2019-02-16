BİM'de İNDİRİMLİ aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte, BİM aktüel ürünler listesi

BİM'de indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Kampanyalı BİM ürünleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu hafta BİM'in dikkat çeken ürünler ise Çok Amaçlı Dolap 149.00 TL'den, Çay Makinası 99,00 TL'den ve Radyolu Bluetooth Speaker 39,90 TL'den satışa çıkarıldı. İşte BİM aktüel kataloğu ve indirimleri...