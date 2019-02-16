BİM 15 Şubat'ta indirimli satışa sunacağı ürünlerin listesi belli oldu. İndirim takipçileri için hazırlanan katalog yayınlandı. BİM'de 15 Şubat'ta çok amaçlı dolap 149,00 TL, blender seti 139,00 TL, çay makinesi 99,00 TL. İşte BİM 15 Şubat 2019 Aktüel ürünler kataloğu...
BİM 15 ŞUBAT'TAN İTİBAREN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Çok amaçlı dolap - 149 TL
Işıldak 39 LED - 29,90 TL
Casual ayakkabı - 34,90 TL
Conti çay makinesi - 99 TL
Fakir Rapsodi blender set - 139 TL
Radyolu Bluetooth speaker - 39,90 TL
Hometech uydu alıcı scart - 75 TL
Kappa Unisex termal sweatshirt - 27,90 TL
Termal tayt - 14,50 TL
Banyo Mutfak kaydırmaz halı - 34,50 TL
Desenli masa örtüsü - 9,95 TL
Lastikli penye çarşaf çift kişilik - 19,90 TL
Dev yapboz - 12,50 TL
Welsoft battaniye - 29,90 TL
Lastikli penye çarşaf tek kişilik - 17,50 TL
Mini güzellik seti - 9,95 TL
Yumak seti 3lü - 6,95 TL
Alışveriş filesi - 2,95 TL
Premier su ısıtıcı kettle - 49,90 TL
6'lı dekorlu çay bardağı - 14,50 TL
6'lı çay kaşığı - 12,90 TL
12’li muffin kabı - 3,50 TL
Cam toplu metal peçetelik - 24,90 TL
Kiwi mutfak terazisi - 29,90 TL
6'lı Venüs Kulplu Çay Bardağı - 14,50 TL
İki katlı kurabiyelik - 19,90 TL
Ayaklı pasta standı - 12,90 TL
Lav tekli Orion tatlı kasesi - 3,50 TL
Lav 3'lü kısa meşrubat bardağı - 6,95 TL
Granit efektli kek kalıbı çeşitleri - 17,90 TL
Granit efektli yuvarlak fırın tepsisi - 32,50 TL
Lav 3’lü uzun meşrubat bardağı - 7,50 TL
Lav Truva sürahi - 8,95 TL
Kapaklı mikser kabı - 7,95 TL
Rooc 3'lü tırtıklı meyve bıçağı - 5,95 TL
6 + 1 pasta tabağı - 18,90 TL
Kapaklı hamur leğeni - 7,50 TL
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