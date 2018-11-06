4 bin yıllık geçmişe ışık tutacak

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Bin 500 yıllık köprünün kaderi merak konusu

Trabzon’da kentsel dönüşüm yıkımlarında ortaya çıkan bin 500 yıllık tarihi köprünün akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. 19. yüzyılda kentin ticaret merkezi konumunda olan Moloz mevkiinde çıkan köprüde ortaya çıktığı tarihten itibaren hiçbir çalışma yapılmadı. Bin 500 yıllık köprünün kente kazandırılmasıyla 4 bin yıllık şehrin tarihine ışık tutması bekleniyor.

06.11.2018 - 10:01 | Güncelleme: İHA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Coşkun Erüz, bin 500 yıllık su kemerinin oyuncağa çevrildiğini belirterek Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tarihi yapının köprü olmadığının belirtildiğini söyledi. Erüz, “Tabakhane Vadisi'nin deniz kısmında mumhane köprüsü var. Mumhane köprüsü tesadüfen üzerindeki binalar yıkılınca birdenbire kendisini açığa çıkarttı. Yoksa kimsenin çıkartmaya niyeti yoktu. Köprü açığa çıktı ve şuanda mumhanenin orada etrafı saçlarla çevrili olarak duruyor. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği olarak biz de inceleme yaptık” dedi.

“KÖPRÜ AÇIĞA ÇIKTI, 'BU NEREDEN ÇIKTI' DİYORLAR"

Köprünün tamamen ortaya çıkartılarak şehre kazandırılması için talepte bulunduklarını dile getiren Erüz, “1810’larda Trabzon’a gelerek seyahat eden bir Ermeni papaz tarafından yazılan bir seyahatname var. Seyahatnamede Mumhane Kapısı'nın önünde bir köprüden ve üzerindeki binalardan bahsediliyor. Yani şuanda yıkılan binaları tarif ediyor.

Bundan 200 yıl önceyi bahsediyoruz, bunlar yazılmış. Biz bu köprünün korunması, açığa çıkartılarak o bölgenin ona göre rehabilite edilmesi tarihi dokuyla birlikte turizm, tarih ve kültür şehri Trabzon’a yakışır bir tarihi yapının ortaya çıkartılarak kazandırılması için talepte bulunduk. Ama ne yazık ki Koruma Kurulu'ndan bu köprü değildir, bu bir menfezdir dendi. 'Peki, menfez ne zaman yapıldı?' diye sorulduğunda, 'Bilmiyoruz herhalde 100 yıldır' dendi. Peki 100 yıl önce yapılan bir yapı tarihi eser midir? olmaya da bilir deniliyor. 'Köprü açığa çıktı bu nereden çıktı' diyorlar” ifadelerini kullandı.

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