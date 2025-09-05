Bin 700 yıllık Roma mozaiği, burjuva yaşamının izlerini taşıyor

Elazığ'ın Salkaya köyünde, 2023 yılında fidan dikimi sırasında tesadüfen fark edilen Roma dönemine ait taban mozaiğinde çalışmalar devam ediyor.

Elazığ Müzesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen kazılarda 84 metrekarelik alanın büyük kısmı açığa çıkarılırken, yaklaşık 1700 yıllık geçmişe sahip mozaiğin korunmasına yönelik titiz bir süreç yürütülüyor.

Erken Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mozaiğin zengin hayvan figürleriyle dikkat çektiğini belirten kazı alanı sorumlusu Arkeolog Emre Çayır, "2023 yılında Elazığ Müzesi Başkanlığı'nca yürütülen Salkaya (Hersenk) köyünde taban mozaiği kazığımız başlamıştır.

İlk etap çalışmalarımız, bir fidan dikimi esnasında çiftçimizin rastgele tesadüfen bir taban döşemeye ulaşması neticesinde bizlere bilgi vermesiyle başladı. Daha sonrasında uzman ekip arkadaşlarımızla birlikte alanla yaptığımız çalışmalarla buranın aslında bir taban mozaiği olduğunu keşfettik. Daha sonrasında hızlı bir şekilde bizler burada bir kurtarma kazısı başlattık.