SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Tütün ve tütün ürünleri
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Bin tonluk tüketim bin kişiyi öldürüyor!

Tütün ve tütün ürünleri sadece hasta etmekle kalmıyor, sakat bırakabiliyor. İnanılması güç bir ekonomik kayba da yol açan tütün ve tütün ürünlerinin yol açtığı korkunç sonuçları Dünya Sağlık Örgütü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ile Mücadele ve Yaşam Boyu Sağlık Program Koordinatörü Doç. Dr. Toker Ergüder, ortaya koydu

02.09.2018 - 16:03 | Güncelleme:

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ve Dünya Bankası’nın kabul ettiği hesaplamayla yaklaşık her bin tonluk tütün tüketiminin bin kişinin zamansız ölümüne yol açtığı ve bir ülkeye 27.2 milyon Amerikan Dolarlık ekonomik kayıp getirdiği belirtiliyor.

Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; Türkiye’de 2017 yılında TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu) kayıtlarına göre 106 milyar 220 milyon adet sigara tüketildiğine dikkat çekiliyor. Bu rakam yaklaşık 106 bin 220 ton tütün ve 5 milyar 311 milyon paket sigaraya eşdeğer bulunuyor. (Bir adet sigara yaklaşık 1 gr, bir paket sigara ise 20 gr)

2.88 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK KAYBIMIZ VAR

Dünya Sağlık Örgütü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ile Mücadele ve Yaşam Boyu Sağlık Program Koordinatörü Doç. Dr. Toker Ergüder, “Bu hesaplamayla tütün ürünlerinin kullanımı nedeniyle ülkemizde her yıl 106 bin 220 kişiyi kaybediyor ve yıllık yaklaşık 2.88 milyar dolarlık (18.89 milyar TL) ekonomik kayıp yaşıyoruz” diyor. (Doğrudan ve dolaylı maliyetlerin tümü) Dünya Sağlık Örgütü’nün 2011 yılında SGK ile yaptığı bir çalışmada Nisan 2010 – Mart 2011 dönemi için yapılan incelemelerde, SGK’nın 32.556 milyar TL’ lik toplam sağlık harcamasının yüzde 22’sine karşılık gelen 7.322 milyar liralık kısmını; Kanserler, kalp – damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları ile üreme ve boşaltım sistemi ile ilgili hastalıklar için yapılan harcamalar oluşturuyor.

TOPLAM SAĞLIK HARCAMAMIZIN YÜZDE 9’U TÜTÜN KAYNAKLI

Temmuz 2018 itibarı ile tütünle ilgili sadece SGK yıllık sağlık harcamalarımızın 4.697 milyar TL olduğu belirtiliyor. Toplam sağlık harcamalarının yüzde 9’una karşılık gelen bu miktarın tütüne atfedilebilir olduğuna dikkat çekiliyor. 4.697 milyar TL’lik bu maliyetin yüzde 20.1’ini kanserler, yüzde 34.1’ini kalp - damar hastalıkları ve yüzde 42.9’unu solunum yolu hastalıkları oluşturuyor. Dünya genelinde tütün kaynaklı ekonomik kaybın yaklaşık 2 trilyon dolar olduğu ve bunun tüm dünyadaki ekonominin yüzde 2’sine denk geldiği tahmin ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X