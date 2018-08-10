Binacional - Sport Rosario maçı öncesi rakamlar

Peru Premier Lig Apertura maçında Binacional ile Sport Rosario, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Binacional 17 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Sport Rosario 20 puanda ve 2. sırada. Binacional son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sport Rosario son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 450 kodlu maçı oynayanlar; Binacional galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sport Rosario galibiyet oranı 0.00.

Binacional son hafta oynanan Deportivo Hualgayoc maçında 1-0 kazandı.

Sport Rosario, Racing Club karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Binacional, 6 gol attı ve 1 gol yedi.

Sport Rosario, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sport Rosario 2 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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