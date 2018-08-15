Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Bloomberg'de katıldığı programda Gökhan Şen'in sorularını yanıtladı.



"BDDK'nın swap önlemleri yerini buldu. Merez Bankası'nın likitide desteği aynı şekilde. Çok iyi bir yönetim sergilendi işler daha tırmanmadan. Ateşimiz çıktı ilaçlar alındı ve o ateşin yavaş yavaş aşağı doğru indiğini gözlemliyoruz. Bizim bankadaki döviz alımlarıyla satışları kıysladığınız zaman alışların 3 misli satış oldu. Tahminim dün herhalde 1,5 milyar dolara yakın döviz satışı olmuştur.

Ateş çıktı ilacımız aldık ateş yavaş yavaş düşüyor ama neden çıktığı orta vadeli ve uzun vadeli kalıcı olarak nasıl indirmeliyiz. Bunun üstüne hep birlikte gitmemiz lazım. Orta ve uzun zadeli yapısal programları sürdürmemiz gerekiyor. Türkiye ekonomisi gerçekten güçlü bir ekonomi. Bankacılık sektörü iyi noktada. Düzeltmemiz gereken alanlar var. Cari açık ve özellikle enflasyon tarafını kalıcı olarak düşürebilmemiz lazım. Bunun için yapısal tedbirlere süratle giriyor olmamız gerekir.

"TASARRUFLARI ARTTIRMAMIZ LAZIM"

Yatırım yapmamız lazım, fakat yatırım ve tasarrufları kıyasladığımızda bir açık var. Tasarrufları artırmamız lazım. Geçen gün Hazine ve Maliye Bakanımız'ın sunumundaki detaylarını önümüzdeki ay göreceğiz. Ana hatlarına ve içeriğine baktığımız zaman Türkiye'nin yapısal reformlara doğru gittiğinin sinyallerini kuvvetli bir şeki,lde aldığımızı düşünüyorum

"GÜVENİ SARSICI SÖYLENTİLERE İTİBAR ETMEMEK LAZIM"



Türkiye bugün 165 milyar dolar ihracatı olan 250 milyar dolar ithalatı olan dünya ile entegre olmuş global ekonominin bir parçası olmuş bir ülke. Güveni sarsıcı konulardaki söylentilere itibar etmemek gerekir. Ülkede kimin döviz açık pozisyonu var ona bakmak lazım. Bankaların döviz açık pozisyonu yok. Kamuda da açık pozisyon yok. Tek sorun şirketlerimizin açık pozisyonu yaklaşık 200 milyar dolar üzerinde bir açık pozisyon olarak görüyoruz. Kısa vadede vbişey yok orta ve uzun vadede stabil bir hale gelmesi gerekiyor. Aynı gemideyiz hep birlikte oturacağız bakacağız bunlara bir çözüm bulunabileceği kanaatindeyim.

"YENİDEN YAPILANDIRMA ESKİDEN BERİ OLAN BİR KONU"



Yeniden yapılandırma eskiden beri olan bir konu. Bankacılık faaliyetlerinin olağan normal bir parçası. Önemli olan gerçek ihtiyaçla gerçek olmayan ihtiyacı birbirinden ayırmak. Buradaki sıkıntı elde olmayan nedenlerden oluyorsa hangi şirketlerimiz hangi nedenlerden dolayı yeniden yapılandırmaya ihtiyacı var bunlara bakmak lazım. Bankaların da kaynakları sonsuz değil Sorumluluğumuz var. Bu mekanimayı sağlıklı kurmamız gerekiyor.



"TAHMİNLERİMİZİ TUTTURACAĞIZ"



Açıkçası biz yatırımcılarla olan ilişkilerimize değer veriyoruz. Yılbaşında verdiğimiz tahminleri tutturacağız. Belli yerlerde daha fazla veya az gelişmiş olabiliriz. Gerçekçi olmak lazım bizim sektörün tahsili gemiş alacakları yüze 3 seviyelerinde, kontrol edilemeyecek durumda değil. 9 milyara yakın bankamızın karşılığı var. Yeterince birikimimiz var.

"HİÇBİR BANKA FAİZ ORANININ YÜKSELMESİNİ İSTEMEZ"



Faiz oranları biraz yüksek seyrediyor. Hiçbir banka faiz oranlarının yükselmesini istemez. Bunun nedeni bankaların kaynak yapısına baktığımızda vade uyumsuzluğu var. Kaynaklarımız genelde kısa vadeli. Mevduatlar bir bir buçuk ayda yenileniyor yenileniyor yeni faizden maliyetlerimiz etkilniyor. Faizler yukarı çıktıkça bankaların karları önemli ölçülerde azalıyor. Bankaların maliyetlerinde önemli artış oldu. Marjlarda anormal derecede daralma var. Buda kredi faizlerine yansımak zorunda kalıyor. Yüzde 50'miz halka açık bir bankayız. Yatırımcılarımızn çoğu uzun vadeli dünyanın merkezlerindeki finans kurumlarıdır. Üçer ayda bir sonuçları açıklarız.

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