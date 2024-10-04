Binbin halka arzında son gün! Binbin kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?
Dün talep toplamaya başlayan Binbin'in süreci bugün bitiyor. 91,85 TL hisse fiyatı ile 17 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma Yıldız Pazar'da 'BINBIN' kodu ile işlem görecek. Firma halka arzdan elde ettiği fonun alternatif fırsatların değerlendirilmesi, işletme sermayesi, mal ve hizmet alımı ile borç ödemesi için kullanacak. İşte, Binbin halka arz detayları...
Geçtiğimiz günlerde halka arzını açıklayan Binbin, 3 Ekim'de başladığı talep toplama sürecini bugün bitiyor. 17 milyon lot dağıtacak firmanın yatırımcısına 6 ile 57 arasında vereceği tahmin ediliyor. 1,5 milyar TL halka arz büyüklüğü açıklayan şirket hem katılım endeksine hem de T1-T2 bakiye kullanımına uygun. İşte, Binbin halka arz detayları...
BİNBİN TALEP TOPLUYOR!
Binbin, 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak.
BİNBİN HİSSE FİYATI NE KADAR?
Şirketin hisse fiyatı 91,85 TL olarak belirlendi.
BİNBİN KAÇ LOT DAĞITACAK?
Binbin, toplamda 17 lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;
300 Bin katılım ~ 57 Lot (5235 TL)
700 Bin katılım ~ 25 Lot (2296 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (1469 TL)
1.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (1102 TL)
1.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (826 TL)
2.3 Milyon katılım ~ 8 Lot (734 TL)
2.7 Milyon katılım ~ 7 Lot (642 TL)
3.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (551 TL)
BİNBİN HALKA ARZDAN ELDE ETTİĞİ FONU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 20 Alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi.
Yüzde 30 Makina, taşıt, cihaz vb. mal ve hizmet alımı.
Yüzde 30 Ticari borçlar ve grup şirketlerine olan borçların ödenmesi.
Yüzde 20 İşletme sermayesi.
BİNBİN DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI
'BINBIN' borsa koduna sahip firma halka açıklık oranı yüzde 20, halka arz büyüklüğü ise 1,5 milyar TL olarak açıklandı. Ayrıca Binbin'in halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılabilecek ve kaıtlım endeksine uygun olacak.