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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bingöl'de 2 ayrı kaza: 12 yaralı

        Bingöl'de 2 ayrı kaza: 12 yaralı

        Bingöl'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 23:44 Güncelleme: 12.11.2023 - 23:44
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        Bingöl'de 2 ayrı kaza! Çok sayıda yaralı var
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        İlk kaza, akşam saatlerinde, havalimanı kavşağında meydana geldi. Necmettin K. yönetimindeki 12 DA 312 plakalı otomobil ile İbrahim T.'nin kullandığı 55 JA 703 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücülerle birlikte 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        İkinci kaza ise yine akşam saatlerinde Bingöl- Genç karayolunun 2´nci kilometresinde meydana geldi. Samed K. yönetimindeki 12 AP 215 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü ile birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Samed K.´nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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