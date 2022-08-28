Yolu ulaşıma kapatan köylüler, jandarmaya bildirdi. Firmanın 11 yıldır köyde faaliyet yürüttüğünü, bu nedenle sürekli toz toprak içinde kaldıklarını ve su kaynaklarının kuruduğunu öne süren köylüler, firmadan şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek, köylüler konuşup, kapatılan yolu yeniden açtı.

Köy halkından Burhanettin Mısır, "Bizim sorunumuz, şirketle alakalı. Bizler 11 yıldır şirketin tozunu, dumanını ve kahrını çekiyoruz. 25 kilometre mesafeden toz halindeki kimyevi bir maddeyi gece yükleyip, evlerimizin arkasındaki bölgeye döküp, hemen kapatıyorlar. Defalarca ikaz etmemize rağmen bizi dikkate almadılar. En son bu maddeyi evimin 50 metre arkasındaki içme suyu bölgesine dökmüşler. Yarın yağmur yağarsa bu kimyevi madde eriyip, suya karışır ve zehir içmek zorunda kalırız" dedi.

Savcılık talimatıyla soruşturma başlatılırken, DHA'ya konuşan firma yetkilileri ise iddiaları yalanladı.