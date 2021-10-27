AA

Alınan bilgiye göre, Muhammed Zorba yönetimindeki 06 FF 5212 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Dilektepe köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Muhammed Zorba, araçtakilerden Bildane Zorba ve Bilten Çeliker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar Şeyda Zorba, Özgür Gültekin ve Aliyar Zorba ise Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 3 yaşındaki Aliyar Zorba sevk edildiği Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından Şeyda Zorba'nın Diyarbakır'a, Özgür Gültekin'in de Elazığ'a sevk edildiği öğrenildi.