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        Bingöl'de orman yangını

        BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:44 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:50
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        Bingöl'de orman yangını
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        BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Genç ilçesi Çamlık mevkisindeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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