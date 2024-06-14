Bingöl'de orman yangını
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Genç ilçesi Çamlık mevkisindeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.