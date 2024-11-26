Bingöl'de 67 köy yolu ulaşıma kapandı; kent merkezi ve 5 ilçede eğitime kar engeli (4)
KENTMERKEZİ VE 5 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİBingöl Valiliği, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerindeki tüm seviyelerdeki resmi ve özel eğitim kurumlarında, kent merkezi, Genç ve Solhan ilçelerinde de taşımalı eğitime 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.
KENTMERKEZİ VE 5 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Bingöl Valiliği, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Adaklı, Kiğı ve Yedisu ilçelerindeki tüm seviyelerdeki resmi ve özel eğitim kurumlarında, kent merkezi, Genç ve Solhan ilçelerinde de taşımalı eğitime 27 Kasım Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Kent merkezi ve Adaklı, Kiğı, Yedisu, Genç ve Solhan ilçelerinde aynı gün kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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