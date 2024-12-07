Seyir halindeki aracının aküsü biten sürücüye polis yardım etti

Olay, Zeki Ergezen Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, aküsünün bitmesiyle stop etti. Sürücü aracından inip aracın motor kısmına bakarken, trafikteki yavaşlamayı fark eden Motosikleti Polis Timleri, ekip aracından takviye sağlayarak aracın çalışmasına yardımcı oldu. O anlar, KGYS kameralarına yansıdı.

BİNGÖL'deseyir halindeki aracının aküsü biten sürücüye trafikteki polis ekipleri yardım etti. O anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

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