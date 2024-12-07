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        Seyir halindeki aracının aküsü biten sürücüye polis yardım etti

        BİNGÖL'deseyir halindeki aracının aküsü biten sürücüye trafikteki polis ekipleri yardım etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 14:27 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:30
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        Seyir halindeki aracının aküsü biten sürücüye polis yardım etti
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        BİNGÖL'deseyir halindeki aracının aküsü biten sürücüye trafikteki polis ekipleri yardım etti. O anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

        Olay, Zeki Ergezen Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, aküsünün bitmesiyle stop etti. Sürücü aracından inip aracın motor kısmına bakarken, trafikteki yavaşlamayı fark eden Motosikleti Polis Timleri, ekip aracından takviye sağlayarak aracın çalışmasına yardımcı oldu. O anlar, KGYS kameralarına yansıdı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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