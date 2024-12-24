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        Karlıova'da 7 köy yolu ulaşıma kapandı

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 13:09 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:15
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        Karlıova'da 7 köy yolu ulaşıma kapandı
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        BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Karlıova ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yarım metreye ulaştığı ilçede, 7 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri tarafından köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı. Belediye ekipleriyse ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda temizleme çalışmalarına başladı. Toplanan karlarsa kamyonlarla ilçe dışına taşındı.

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