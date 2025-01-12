Bingöl Valiliği'nden, hentbol maçında çıkan kavgayla ilgili açıklama

BİNGÖL Valiliği, Hentbol Kadınlar 2’nci Lig müsabakası sonrası Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü ile Güneşin Çocukları Spor Kulübü takımları arasında çıkan kavgayla ilgili açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, “100 kişilik erkek grubunun tribünden atlayarak kadın sporculara saldırdığının gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Hentbol Kadınlar 2’nci Lig müsabakasında Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü ile Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü, dün Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Play-off hakkı için büyük önem taşıyan maç, 27-27'lik eşitlikle sonuçlandı. İddiaya göre, maçın ardından takımların oyuncuları ile teknik heyetleri arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada sporcular, darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

‘100 KİŞİLİK ERKEK GRUBUNUN TRİBÜNDEN ATLAYARAK KADIN SPORCULARA SALDIRDIĞI İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR’

Bingöl Valiliği, yaşanan olayların ardından bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde ‘Bingöl'deki erkek taraftarlar, kadın hentbolcuları galibiyet sevinci yaşadıkları için darp etti’ şeklinde çıkan haberler nedeniyle bir açıklama yayımladı. Tribünlerde bulunan 100 kişinin sahaya inerek oyuncuları darp ettiği şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken, salonda görevliler dahil toplamda 100 kişi bulunduğu belirtildi.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde 11 Ocak 2024 tarihinde saat 13.00'da Hentbol Kadınlar 2. Lig müsabakası kapsamında Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü ile Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşma 27-27 sona ermiş ve bu sonuç deplasman takımının Play-Off'a yükselmesini sağlamıştır. Ancak, müsabaka sonrasında iki takım sporcuları arasında yaşanan gerginlik kısa sürede fiziksel temasa dönüşmüştür. Bazı seyircilerin de olaya müdahale etmek istemesiyle olaylar, kolluk kuvvetlerinin zamanında müdahalesi ve sağduyulu velilerin katkılarıyla kısa süre içinde kontrol altına alınmıştır. Kamera kayıtlarına bakıldığında, salonda sporcu, antrenör, idareci, görevli ve seyirciler dahil yaklaşık ancak 100 kişi olduğu, dolayısıyla medyaya yansıyan 100 kişilik erkek grubunun tribünden atlayarak kadın sporculara saldırdığını gerçeği yansıtmadığı, tribünden atlayarak olaya müdahil olan 5-10 kişilik grubun belirlendiği, asıl arbedenin her iki takım sporcuları ve teknik heyetlerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup arasında yaşandığı tespit edilmiştir. Gelişmeler hakkında Hentbol Federasyonu yetkilileri ve gözlemcisi tarafından rapor altına alınmıştır. Yaşanan olaylar sonrasında iki takım sporcuları ve teknik heyetten bazıları darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi olduklarından olay savcılığa intikal etmiş, olayla ilgili devam eden adli tahkikat valiliğimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Ayrıca sorumlular hakkında gerekli disiplin ve cezai işlemler yapılacaktır. İlimize ulaştıkları andan itibaren misafir sporcularımız ve antrenörlerimize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından her türlü ihtiyaçları için gerekli konukseverlik gösterilmiştir. Misafirperverliği ve huzur kenti olması ile maruf ilimizin böylesine sevimsiz bir olay ile anılması bizleri derinden üzmüştür. Bingöl Valiliği olarak barış, dostluk ve kardeşliğe giden yolda sporun birleştirici gücünü ve ruhunu hiçbir saldırının gölgelemesine kesinlikle izin vermeyeceğiz” denildi.