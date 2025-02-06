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        Karlıova'da 5 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçe merkezinde kar yağışı etkili olurken, 5 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:05 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:10
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        Karlıova'da 5 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
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        BİNGÖL’ün Karlıova ilçe merkezinde kar yağışı etkili olurken, 5 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

        Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı tipiye dönüştü. İlçe merkezi beyaza bürünürken, bazıları caddelerde yürümekte zorluk çekti. İlçeye bağlı 5 köy yolu ise ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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