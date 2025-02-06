Karlıova'da 5 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Karlıova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı tipiye dönüştü. İlçe merkezi beyaza bürünürken, bazıları caddelerde yürümekte zorluk çekti. İlçeye bağlı 5 köy yolu ise ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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