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        Bingöl'de eğitime 1 gün 'kar' arası

        BİNGÖL'de etkili olan kar nedeniyle, 13 Şubat Perşembe günü kent genelinde eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 20:28 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:35
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        Bingöl'de eğitime 1 gün 'kar' arası
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        BİNGÖL’de etkili olan kar nedeniyle, 13 Şubat Perşembe günü kent genelinde eğitime ara verildi.

        Bingöl Valiliği, kar yağışı nedeniyle kent genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitim- öğretime verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, aynı gün kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacakları belirtilerek, “Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre, 13 Şubat 2025 Perşembe günü sabahın erken saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Yaşanabilecek muhtemel olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Bingöl merkez ve ilçelerinin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.

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