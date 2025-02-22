Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesinde 450 bin civarında bağımsız birim tamamlanacak (2)

‘NEVARSA AK PARTİ’DE VAR, CUMHUR İTTİFAKI’NDA VAR’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl ziyaretleri kapsamında AK Parti Bingöl İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Yılmaz, sorunların üstesinden gelen partinin AK Parti olduğunu ifade ederek, “Maalesef hiçbir şey yapmamış olanlar, taş üstünde taş koymamış olanlar, bakıyorsunuz bizden çok daha fazla konuşuyorlar. Belki fazla iş yapmadıkları için vakitleri oluyor diyebilirsiniz, ‘Biz onlar kadar konuşamayız, bizim işimiz gücümüz var’ diyebilirsiniz, ama bizim de konuşmamız lazım. Onlar kadar olmasa bile konuşmamız lazım, vatandaşımızı aydınlatmamız, bilgilendirmemiz lazım. Hem hizmetlerimizle hem zihniyetimizle ilgili, ikisini de anlatmamız lazım. Sadece fiziki hizmetler değil, bu ülkede neler neler değiştiğini hepimiz biliyoruz. 20 sene öncesi yaşayanlar, o dönemde belli bir yaşta olanlar, nasıl bir Türkiye'den nerelere geldiğimizi hep birlikte yaşayarak biliyoruz. Sorun yok mudur, dünya durdukça sorun bitmez. Elbette sorunlar var olacak ama şu soruyu da soralım, bu sorunları kim çözer? Kim bunu bu sorunların üstesinden gelir? Buna baktığınız zaman tecrübesiyle dirayeti ile artık dünyanın tanıdığı liderliğiyle Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Cumhur İttifakı çözer. Karşı tarafa bakıyorsunuz, muhalefete. Kendi içlerinde şimdiden daha seçim yokken ortada, aday olma peşinde insanlar. Birbirleriyle çekişiyorlar, parti içi çekişmeler, Türkiye ile ilgili bir takım popülist politikalar dışında uzun vadeli tek bir cümle duydunuz mu? Bir vizyon, bir politika duydunuz mu muhalefetten? Sadece ‘Şunu da isteriz, şunu da ederiz’ diye talepler söylüyorlar, başka yaptıkları bir şey yok. Yine ne varsa AK Parti’de var, Cumhur İttifakı’nda var” dedi.

‘AK PARTİ, 8’İNCİ BÜYÜK KONGRESİ'NDE TAZELENME İLE DEMOKRASİ ŞÖLENİ İLE YOLUNA DEVAM EDECEK’

AK Parti’nin yarın Ankara’da yapılacak 8’inci Olağan Kongresi’ne değinen Yılmaz, “Büyük kongremiz oluyor, yarın inşallah Ankara'da hep birlikte buna katılacağız. 81 vilayetimiz yarın Ankara'da olacak. Milletimizin kalbi Ankara'da atacak. AK Parti, 8’inci büyük kongresinde tazelenme ile demokrasi şöleni ile yoluna devam edecek. AK Parti istikrar içinde değişen bir partidir. Hem istikrarı koruyan, hafızasını koruyan, hem de değişen bir partidir. Bundan da gurur duyuyoruz. Bazen ‘Niye değiştirir şu konuda’ diye soranlar oluyor. Asıl şartlar değiştiği halde siz değişmiyorsanız bunun sorgulanması lazım. Şartlar değişiyorsa, ihtiyaçlar değişiyorsa, tabii ki siz de politikalarımızı güncelleyeceksiniz. Bunu yapabilen partiler uzun soluklu olurlar, dinamik olurlar. Çağın, zamanın ihtiyaçlarını karşılarlar. AK Parti de böyle. Değerlerimiz, ilkelerimiz değişiyor mu? Hayır. Onlar aynı, ana zihniyetimiz aynı. Ama politikalarımızı elbette ki şartlara göre, zemine göre, halkımızın o andaki özelliği neyse ona göre güncelliyoruz. İnşallah bu kongremiz birçok bakımdan tazelenmenin, yenilenmenin olduğu bir kongre olacak. İnşallah çok daha heyecanlı, güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz. 81 vilayetimizde bütün ilçelerimizde, beldelerimizde kongrelerimizi çok seri bir şekilde tamamladık. Allah’a şükür en küçük bir tatsızlık yaşanmadan, bayrağı yenilere olgunlukla devrettiğimiz bir süreç yaşadık. AK Parti’ye de yakışan budur. Görev alanlara da, bayrağı devredenlere de çok çok teşekkür ediyorum. Hepimiz, göreviniz ne olursun olsun bu yola hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

‘SENENİN SONLARINA GELDİĞİMİZDE ARTIK 20’Lİ RAKAMLARDAN BAHSEDECEĞİZ’ Enflasyonla ilgili düşüşün sürdüğünü ifade eden Yılmaz, “Bu sene, Allah'ın izniyle depremin yükünü artık neredeyse tamamlıyoruz. 2026 ya girdiğimizde daha rahatlamış bir şekilde Allah'ın izniyle gireceğiz. Bugüne kadar 2.6 trilyon Türk Lirası harcadık, dile kolay. Bu sene ile toplamda 3 trilyon liranın üzerinde, sadece merkezi yönetim bütçesinden depremin yararlarını sarmaya çalıştık. Laf edenlere bakmayın, biz iş yapıyoruz. Sadece de konut da değil, altyapılar, üstyapılar, okullar, hastaneler, tüneller, köprüler, sosyal alanlar, organize sanayi bölgeleri, her türlü altyapısıyla, üst yapısıyla deprem bölgemizi ayağa kaldırıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız bittiğinde, eskisinden de daha güçlü olarak yoluna devam edecek bu bölgelerimiz. Enflasyonda düşüş süreci başladı. Geçen Haziran’da başladı biliyorsunuz, Mayıs'ta en yükseğe çıkmıştı, 75 civarı. Yılı 44 ile bitirdik, inşallah bu senenin sonlarına geldiğimizde artık 20’li rakamlardan bahsedeceğiz. Yine belki enflasyon konuşulacak ama artık eskisi kadar konuşulmayacak. Giderek düşüş eğilimiyle, sonraki yıllarda da düşerek, nihayet tek haneli rakamlara geri dönecek Allah'ın izniyle. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bu süreçle birlikte bütçemizde açılacak yeni imkanları da sosyal refahı kalıcı bir şekilde arttıracak yeni programlarla, projelerle değerlendireceğiz. Üretimi, ekonomideki üretimi, ihracatı desteklemek üzere değerlendireceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem 2 temel önceliğimiz olacak. Reel ekonomiyi üretimi desteklemek, sosyal refahı arttırıcı çalışmalar yapmak. Bu ikisi de göreceksiniz önümüzdeki dönem güçlenerek devam edecek inşallah, bundan hiçbir endişeniz olmasın. Türkiye Yüzyılı diyoruz, Türkiye Yüzyılı'nın ilk büyük kongresini yarın yaşayacağız. AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı’nda farklı bir seviyeye taşıyacağız. Güçlü bir seviyeye, daha güçlü bir seviyeye taşıyacağız. Dünyanın halini de görüyorsunuz. Ne kural kaldı dünyada, ne hukuk kaldı, ne uluslararası kurumlar kaldı. Herkes ‘Gücü gücü yetene’ gibi bir hava oluşturdular. Bu ortamda bizim de birliğimizi beraberliğimizi korumamız lazım, güçlü olmamız lazım, çok çalışmamız lazım ve sımsıkı birbirimize kenetlenmemiz lazım. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, doğulu, batılı hiçbir ayrım yapmadan 86 milyon bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacak hep birlikte Türkiye olacağız” dedi.