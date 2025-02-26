Karlıova'da biriken kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu Karlıova'da belediye ekipleri, kar küreme çalışması başlattı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle topladıkları kar birikintilerini kamyonlara yükleyip, ilçe dışında belirlenen bölgeye taşıyor. Kış boyunca yapılan çalışmalarda yaklaşık 500 kamyon karın ilçe dışına taşıdığını belirten belediye yetkilisi Turan Eroğlu, "İlçemizde son 1 haftadır yoğun bir yağışı hakimdi. Son 2 gündür yağışların durmasıyla birlikte ilçemizde bulunan bütün cadde, sokak ve mahalle yollarında temizlik çalışması başlattık. Kış boyunca çarşı merkezinde biriken yaklaşık 500 kamyon karı yükleme yaparak ilçe dışına taşıdık" dedi.

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