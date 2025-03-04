Bingöl'de kar; 130 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
KARLIOVA'DAKARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARIKarlıova ilçesinde gece saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 13 köy yolunda, İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
KARLIOVA'DAKARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
Karlıova ilçesinde gece saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 13 köy yolunda, İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. İlçe merkezinde ise belediye ekipleri mahalle yollarının açılması için çalışma yürütüyor.
Bu arada kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Çocuklar karda kayarak arkadaşlarıyla eğlendi.
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