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        3 ilde DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

        BİNGÖL merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 15:15 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:20
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        3 ilde DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
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        BİNGÖL merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini tespit edilmesi ve örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bingöl, Samsun ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alınırken; aramalarda yasaklı yayınlar, dijital materyaller, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kesici alet ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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