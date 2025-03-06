3 ilde DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini tespit edilmesi ve örgüt propagandası yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bingöl, Samsun ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alınırken; aramalarda yasaklı yayınlar, dijital materyaller, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kesici alet ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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