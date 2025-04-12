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        Karlıova'da, kar kalınlığı 15 santime ulaştı

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:45 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:50
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        Karlıova'da, kar kalınlığı 15 santime ulaştı
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        BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Gece saatlerinde araç trafiğine kapatılan Bingöl-Erzurum kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

        Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, dün saat 23.00 sıralarında Bingöl-Erzurum kara yolunun 0-14’üncü kilometreler arasındaki bölümü, araç trafiğine kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, Karayolları ekiplerinin çalışması ve kar yağışının durmasıyla sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı. Gece boyunca devam eden yağış nedeniyle de ilçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı küreklerle temizledi. Karlıova Belediyesi ekipleri ise ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.

        AMBULANS, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

        Öte yandan, gece saatlerinde hasta almaya giden 12 AB 417 plakalı ambulans, Kıraçtepe köyü mevkiinde şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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