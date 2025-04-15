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        Bingöl'de çarptığı elektrik direği otomobilin üzerine düştü;1 ölü, 1 yaralı

        BİNGÖL'de, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 21:47 Güncelleme: 15.04.2025 - 21:50
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        Bingöl'de çarptığı elektrik direği otomobilin üzerine düştü;1 ölü, 1 yaralı
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        BİNGÖL’de, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle elektrik direği otomobilin üzerine düşerken, kazada Muhammet Çakan öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Bingöl-Diyarbakır kara yolu, Yayla köyü mevkisinde meydana geldi. Bingöl istikametine seyir halinde olan, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 23 ER 700 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle elektrik direği otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobildeki Muhammet Çakan ile Davut O. ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Muhammet Çakan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Davut O. ise ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muhammet Çakan’ın cenazesi de otopsi için hastane morguna götürüldü. Davut O.’nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kazada ölen Muhammet Çakan ile yaralanan Davut O.’nun, Bingöl Devlet Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak görev yaptığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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