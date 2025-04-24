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        Otobüs şoförü, yola çıkan boğanın saldırısına uğradı; o anlar kamerada

        BİNGÖL'de halk otobüsü şoförü Mahmut Bürkük, yola çıkan, eline aldığı sopayla uzaklaştırmak istediği boğanın saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:13 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:15
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        Otobüs şoförü, yola çıkan boğanın saldırısına uğradı; o anlar kamerada
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        BİNGÖL’de halk otobüsü şoförü Mahmut Bürkük, yola çıkan, eline aldığı sopayla uzaklaştırmak istediği boğanın saldırısına uğradı. Sürücü koşarak saldırıdan kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bingöl-Genç kara yolunda 49’uncu Tugay Kavşağı yakınında meydana geldi. Mahmut Bürkük, 12 M 0009 plakalı halk otobüsü ile İçmeler seferini yaparken yola boğa çıktı. Bürkük korna çalarak bekledi ancak boğa yoldan uzaklaşmadı. Bunun üzerine Mahmut Bürkük, boğayı yoldan çıkarmak için eline bir sopa alarak otobüsten indi. Ancak hayvan, kendisine yaklaşan Bürkük’e saldırıp, kovaladı. Büyük panik yaşayan Mahmut Bürkük koşarak otobüse binip, bölgeden uzaklaştı. O anlar, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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