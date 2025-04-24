Otobüs şoförü, yola çıkan boğanın saldırısına uğradı; o anlar kamerada

BİNGÖL’de halk otobüsü şoförü Mahmut Bürkük, yola çıkan, eline aldığı sopayla uzaklaştırmak istediği boğanın saldırısına uğradı. Sürücü koşarak saldırıdan kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bingöl-Genç kara yolunda 49’uncu Tugay Kavşağı yakınında meydana geldi. Mahmut Bürkük, 12 M 0009 plakalı halk otobüsü ile İçmeler seferini yaparken yola boğa çıktı. Bürkük korna çalarak bekledi ancak boğa yoldan uzaklaşmadı. Bunun üzerine Mahmut Bürkük, boğayı yoldan çıkarmak için eline bir sopa alarak otobüsten indi. Ancak hayvan, kendisine yaklaşan Bürkük’e saldırıp, kovaladı. Büyük panik yaşayan Mahmut Bürkük koşarak otobüse binip, bölgeden uzaklaştı. O anlar, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.