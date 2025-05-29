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        Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

        BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 21:14 Güncelleme: 29.05.2025 - 21:14
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        Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
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        BİNGÖL’ün Kiğı ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.14'te merkez üssü Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13.56 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        VALİ USTA: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “29.05.2025 saat 20:14 itibarıyla Kiğı ilçemizde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde idaremize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. AFAD ve Jandarma ekiplerimizce Kiğı merkez ve köylerimizde hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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