Bingöl'de üniversite öğrencileri, hastane duvarlarını çocuklar için boyadı

BİNGÖL Üniversitesi Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında Solhan Devlet Hastanesi’nin duvarlarına tedavi gören çocuklar için resimler yaptı.

Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı 1’inci sınıf öğrencileri, 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersinde hazırladıkları projeyle, Solhan Devlet Hastanesi’nin duvarlarına tedavi gören çocuklar için resimler çizdi. Öğrenciler, 3 hafta süren çalışmada, 12 kişilik ekiple günde 4 saat çalışarak hastanenin gebe okulu, emzirme odası ve yatan çocuk servisini renklendirdi.

Tedavi gören hasta çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirten öğrencilerden İlkin Önal, "Topluma Hizmet Dersi kapsamında arkadaşlarımızla birlikte Solhan Devlet Hastanesi'nde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Proje çerçevesinde çocuk servisi, emzirme odası ve yeni açılan gebe okulu renkli çizimlerle süslendi. Yapılan çizimler, çocukların hastane ortamında daha keyifli vakit geçirebilmeleri ve sıkılmamaları amacıyla hazırlandı. Ayrıca yatan servis kısmına kitaplıklar yerleştirilerek mini bir kütüphane alanı oluşturuldu. Bu kitaplıklara çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitime yönelik kitaplar konuldu. Bununla birlikte hazırladığımız kuklalar da bu alana yerleştirilerek, hastanede yatan çocukların hem eğlenmeleri hem de psikolojik olarak desteklenmelerini hedefledik" diye konuştu.