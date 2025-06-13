Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de yan yatan otobüsteki 3 kişi ağır yaralandı

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, refüjü aşıp yan yatan şehirler arası yolcu otobüsündeki 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 07:51 Güncelleme: 13.06.2025 - 07:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de yan yatan otobüsteki 3 kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde, refüjü aşıp yan yatan şehirler arası yolcu otobüsündeki 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Karlıova ilçesi Dörtyol köyü yakınında meydana geldi. Erzurum istikametinde seyir halinde olan M.A. (45) yönetimindeki 34 FVR 134 plakalı 40 yolcusu bulunan Star Diyarbakır otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü aşarak yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve kolu koptuğu belirtilen sürücü M.A., ambulans helikopterle Malatya’ya sevk edildi. H.A. (27) ile M.S. ise (22) Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti
        İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti
        İzmir'de yaşandı... 75 yaşındaydı... Çifte ölüm!
        İzmir'de yaşandı... 75 yaşındaydı... Çifte ölüm!
        Kamu işçisinin gözü zam teklifinde
        Kamu işçisinin gözü zam teklifinde
        Burada kimse 30 dakikadan uzun duramıyor!
        Burada kimse 30 dakikadan uzun duramıyor!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        ABD'de senatöre ters kelepçe
        ABD'de senatöre ters kelepçe
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        KAAN dünya basınında
        KAAN dünya basınında
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Aydın'da çöp ev vakası! 4 kamyon çöp çıktı
        Aydın'da çöp ev vakası! 4 kamyon çöp çıktı
        Hindistan'da 242 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 242 kişiyi taşıyan uçak düştü
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        BM Genel Kurulu Gazze'de ateşkesi kabul etti
        BM Genel Kurulu Gazze'de ateşkesi kabul etti

        Benzer Haberler

        Bingöl'de devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi ağır yaralandı
        Bingöl'de devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi ağır yaralandı
        Bingöl'de öğrenciler için tiyatro oyunu sahnelendi
        Bingöl'de öğrenciler için tiyatro oyunu sahnelendi
        Bingöl'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Bingöl'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Ekipleri engellemeye çalıştılar; etiketsiz ve tarihi geçmiş 1,8 ton yoğurt...
        Ekipleri engellemeye çalıştılar; etiketsiz ve tarihi geçmiş 1,8 ton yoğurt...
        Bingöl'de etiketsiz 1 ton 800 kilogram yoğurt ve peynir ele geçirildi
        Bingöl'de etiketsiz 1 ton 800 kilogram yoğurt ve peynir ele geçirildi
        Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı