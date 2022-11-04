Bingöl'de jandarmadan öğrencilere kıyafet ve kırtasiye desteği

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BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy okullarındaki öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adaklı ilçesine bağlı Aktaş, Çiçekli, Çatma, Erbaşlar, Doğankaya Çomak ve Elmaduzu köylerindeki okulları ziyaret eden jandarma ekipleri, ziyaretlerde öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzeme hediye etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden jandarma personelleri, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme de yaptı.

Ziyaret sırasında Çiçekli İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Recep Soğanlı, ezberlediği "Komando Andı" ve "Bayrak Şiiri"ni okudu.



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