Bingöl'de jandarmadan öğrencilere kıyafet ve kırtasiye desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de jandarmadan öğrencilere kıyafet ve kırtasiye desteği

AA

Bingöl'de jandarmadan öğrencilere kıyafet ve kırtasiye desteği

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy okullarındaki öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adaklı ilçesine bağlı Aktaş, Çiçekli, Çatma, Erbaşlar, Doğankaya Çomak ve Elmaduzu köylerindeki okulları ziyaret eden jandarma ekipleri, ziyaretlerde öğrencilere kıyafet ve kırtasiye malzeme hediye etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden jandarma personelleri, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme de yaptı.

Ziyaret sırasında Çiçekli İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Recep Soğanlı, ezberlediği "Komando Andı" ve "Bayrak Şiiri"ni okudu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'de TSE temsilcilik açacak
YEREL HABERLER Bingöl'de TSE temsilcilik açacak
(Görüntülü) LİSELİLERİN BIÇAKLI KAVGASINDA ÖLDÜRÜLEN BERAT, TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) LİSELİLERİN BIÇAKLI KAVGASINDA ÖLDÜRÜLEN ...
Bingöl'de liselilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü (2) 
YEREL HABERLER Bingöl'de liselilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü (2) 
Karlıova'da kütüphanede ders çalışan öğrencilere ücretsiz ikram
YEREL HABERLER Karlıova'da kütüphanede ders çalışan öğrencilere ...
(Görüntülü) BİNGÖL&#039;DE LİSELİLERİN BIÇAKLI KAVGASI: 1 ÖLÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİNGÖL'DE LİSELİLERİN BIÇAKLI ...
Bingöl'de liselilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Bingöl'de liselilerin bıçaklı kavgası: 1 ölü
GÜNCELLEME - Bingöl'de bıçaklı kavgada lise öğrencisi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bingöl'de bıçaklı kavgada lise öğrencisi ...
Bingöl'de bıçaklı kavgada lise öğrencisi öldü
YEREL HABERLER Bingöl'de bıçaklı kavgada lise öğrencisi öldü
Kaymakam Gilan'ı öğrenciler ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Gilan'ı öğrenciler ziyaret etti
Bingöl'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı
YEREL HABERLER Bingöl'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.