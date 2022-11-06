Bingöl'de kayalıklardan düşen 90 yaşındaki kadın helikopterle hastaneye ulaştırıldı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yayladere ilçesinde kayalıklardan düşen 90 yaşındaki Hüsne Boztepe helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yayladere'nin Aydınlar köyü Daracık mezrasında kuşburnu toplamak için evinden çıkan Boztepe'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD'a bildirdi.

Bölgede ekiplerce yürütülen arama çalışmaları sonucu Boztepe kayalıklardan düşmüş halde yaralı olarak bulundu.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Boztepe, jandarmaya ait helikopterle Bingöl Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Boztepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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