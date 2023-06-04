Bingöl'de gelincikler güzel manzara oluşturdu

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde açan gelincikler, doğaya renk kattı.



İlçede havaların ısınmasıyla açan gelincikler, güzel görüntü oluşturdu.

Bazı vatandaşlar gelincik açan tarlalarda fotoğraf çektirdi.

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