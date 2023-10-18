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        Bingöl'de yıldırım düşen caminin minaresi zarar gördü

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde yıldırım isabet eden caminin minaresinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:11 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:11
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        Bingöl'de yıldırım düşen caminin minaresi zarar gördü
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde yıldırım isabet eden caminin minaresinde hasar oluştu.

        İlçede öğle saatlerinde aniden bastıran yağış esnasında Yeni Cami'nin minaresine yıldırım isabet etti.

        Yıldırımın etkisiyle minare zarar gördü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce, caminin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

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