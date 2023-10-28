Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bisiklet turu yapıldı

        Bingöl'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Valilik tarafından "100. Yıl Bisiklet Turu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:24 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bisiklet turu yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Valilik tarafından "100. Yıl Bisiklet Turu" düzenlendi.

        Türk bayraklı bisikletleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde toplanan katılımcılar, Çapakçur Viyadüğü'nden geçerek yaklaşık 5 kilometre pedal çevirdi.

        Vali Ahmet Hamdi Usta ve protokol üyelerinin de bisiklet sürdüğü etkinlik, Valilik önünde son buldu.

        Usta, turun ardından gazetecilere, Cumhuriyet'in 100. yılını çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

        Bu kapsamda yaklaşık 150 bisikletsever ile çok keyifli bir tur gerçekleştirdiklerini dile getiren Usta, "Kamu kurumlarımızdan, idari amirlerinden, vatandaşlarımızdan çok büyük bir katılım oldu. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Büyük Filistin mitingi başladı
        Büyük Filistin mitingi başladı
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Bingöl'de protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Bingöl'de protesto edildi
        Bingöl'de 50 kilo 998 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 50 kilo 998 gram esrar ele geçirildi
        BİNGÖL'DEKİ İSRAİL PROTESTOSUNDA İL MÜFTÜ YARDIMCISI AYAKKABILARINI ÇIKARIP...
        BİNGÖL'DEKİ İSRAİL PROTESTOSUNDA İL MÜFTÜ YARDIMCISI AYAKKABILARINI ÇIKARIP...
        Bingöl'deki İsrail protestosunda il müftü yardımcısı ayakkabılarını çıkarıp...
        Bingöl'deki İsrail protestosunda il müftü yardımcısı ayakkabılarını çıkarıp...
        Bingöl'de 2 kilo 664 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 2 kilo 664 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de kadınlardan Filistin'e destek için sessiz oturma eylemi
        Bingöl'de kadınlardan Filistin'e destek için sessiz oturma eylemi