Solhan'da kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

Solhan ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası final maçı ile sona erdi.

Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada dereceye giren kurumlar belli oldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü birinci, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ikinci, Yeşilova İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Dilektepe İlköğretim Okulu ise dördüncü oldu.

Solhan Kaymakamlığı Fair Play ödülüne layık görülürken, İlçe Müftülüğü ise özel ödül aldı.

Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız tarafından final maçı sonrasında dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

Yıldız, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ilçemizde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında dereceye giren takımları tebrik ediyoruz." dedi.