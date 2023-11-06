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        Bingöl ve Batman'da üniversitelerden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

        Bingöl Üniversitesi ve Batman Üniversitesi tarafından alınan kararla bağlı tesislerde ve kafeteryalarda İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:12 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:12
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        Bingöl ve Batman'da üniversitelerden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
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        Bingöl Üniversitesi ve Batman Üniversitesi tarafından alınan kararla bağlı tesislerde ve kafeteryalarda İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu.

        Bingöl Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Gazze'de yaşanan insanlık suçuna destek veren firmalara ait ürünlerin üniversitemiz bünyesinde bulunan kantin, kafeterya, sosyal tesisler ve kantinlerinde satışının durdurulması kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

        Batman Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından da "Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların sosyal tesislerimizde satışının yapılmaması kararı alınmıştır." paylaşımı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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