Bingöl ve Batman'da üniversitelerden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı Bingöl Üniversitesi ve Batman Üniversitesi tarafından alınan kararla bağlı tesislerde ve kafeteryalarda İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu.

Bingöl Üniversitesi ve Batman Üniversitesi tarafından alınan kararla bağlı tesislerde ve kafeteryalarda İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu.

Bingöl Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Gazze'de yaşanan insanlık suçuna destek veren firmalara ait ürünlerin üniversitemiz bünyesinde bulunan kantin, kafeterya, sosyal tesisler ve kantinlerinde satışının durdurulması kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Batman Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından da "Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların sosyal tesislerimizde satışının yapılmaması kararı alınmıştır." paylaşımı yapıldı.