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        Bingöl'de 13 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

        Bingöl'de 4 ayrı suçtan 13 yıldır aranan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:54
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        Bingöl'de 13 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
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        Bingöl'de 4 ayrı suçtan 13 yıldır aranan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G'nin adresini tespit etti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, firari hükümlü Genç ilçesine bağlı Yaz Konağı köyündeki evinde yakalandı.

        Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör, 15 mermi, ruhsatsız av tüfeği ve 2 kilo 72 gram kubar esrar ele geçirildi.

        H.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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