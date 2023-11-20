Bingöl'de gece saatlerinde başlayan kar, etkisini sabaha kadar sürdürdü

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçeleri kar nedeniyle beyaza büründü.

İki ilçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü.

Kar kalınlığının 10-15 santimetreyi bulduğu ilçelerde esnaf, iş yerlerinin önünde biriken karı kürekle temizledi.

Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar küreme çalışmaları yapıyor.

Kar yağışı nedeniyle iki ilçede elektrik kesintisi yaşandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.