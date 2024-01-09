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        Bingöl Karlıova'da biriken kar ilçe dışına taşınıyor

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yağışın ardından biriken kar ilçe dışına götürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:38 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:38
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        Bingöl Karlıova'da biriken kar ilçe dışına taşınıyor
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yağışın ardından biriken kar ilçe dışına götürülüyor.

        Karlıova Belediyesi ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana ve ara yollarda toplanan kar yığınlarını iş makineleri ile topluyor.

        Günde yaklaşık 40 kamyon kar ilçe dışına çıkarılıyor.

        Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl, yaklaşık bir hafta önce ilçede yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, "Kar yağışının ardından ilçe merkezini temizlemeye başladık. Bir haftadır çalışmalarımız devam ediyor. Toplanan karları ilçe dışına götürüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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