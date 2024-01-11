Bingöl'ün Yedisu ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullar 12 Ocak Cuma tatil edildi.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullar 12 Ocak Cuma tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle Kürdan ve Döşengi İlkokulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere münhasır olmak kaydıyla 12 Ocak Cuma eğitim öğretime ara verildiği ifade edildi.
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