Bingöl'de polislerden trafik kazasında yaşamını yitiren gencin ailesine ziyaret

Sönmez ailesi de kendilerini yalnız bırakmadıkları için polis ekiplerine teşekkür etti.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler, Trafik Haftası dolayısıyla programlarını sürdürüyor.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri, trafik kazasında hayatını kaybeden Diyar Sönmez'in ailesini ziyaret etti.

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