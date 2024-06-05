Bingöl'de 3 bin menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı

Genç ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bin dönüm alanda bulunan 3 bin menengiç ağacına 9 bin fıstık aşısı yapıldı.

Genç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Ericek ve Doludure köylerinde fıstık aşılaması yapıldı.

Kaymakam Muhammet Güzel de Ericek köyünde Genç Orman İşletme Şefliği tarafından yapılan aşılama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Güzel, yapılan çalışmaları hakkında Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü'den bilgi aldı.