Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        "Asırlık çınar" Kazım Demircioğlu, Bingöl'de 12 derslikli okul yaptıracak

        Bingöllü 100 yaşındaki iş insanı Kazım Demircioğlu tarafından kent merkezinde 12 derslikli bir okul yaptırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 20:42 Güncelleme: 24.08.2024 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Asırlık çınar" Kazım Demircioğlu, Bingöl'de 12 derslikli okul yaptıracak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöllü 100 yaşındaki iş insanı Kazım Demircioğlu tarafından kent merkezinde 12 derslikli bir okul yaptırılacak.

        Adaklı ilçesine bağlı Sütlüce köyünden uzun yıllar önce İstanbul'a göç eden 1924 doğumlu iş insanı Kazım Demircioğlu, köyünün 2 bin 300 rakımlı tepesinde bulunan Şeker Baba Türbesi'nin (Haser Baba) yolunu yaptırdı ve türbenin yanına mutfak inşa ettirdi.

        Mutfak binasının hizmete açılması dolayısıyla Vali Ahmet Hamdi Usta, Demircioğlu ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın da katılımıyla program düzenlendi.

        Programda Demircioğlu, öğrencilere burs verilmesi için Valiliğe 500 bin lira teslim edeceğini söyledi. Ardından Vali Usta'nın Bingöl'de bazı okulları depreme dayanaksız olması nedeniyle yıktıklarını anlatmasına üzerine Demircioğlu, kentte anne ve babasının adını taşıyan 12 derslikli okul yaptıracağı sözünü verdi.

        Vali Usta, Demircioğlu'na verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

        Kazım Demircioğlu gibi insanların çok kıymetli olduğunu ifade eden Usta, "Bu insanları kuvözde büyütülen bir bebek gibi pamuklar içerisinde yaşatmamız, gerekli ilgiyi göstermemiz lazım. Onların her sözü, konuşması, adımı inanın asırlık birikimin neticesi olan işler. Onun için de o insanlarla sık sık beraber olmak, konuşmak ve anmak büyük bir kazanç. Allah Kazım amcaya uzun ve sağlıklı ömürler versin." diye konuştu.

        Mutfağın olduğu yapının etrafına ceviz ağaçları diken Vali Usta ve beraberindekiler, daha sonra Şeker Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

        Programa, Vali Usta'nın eşi Şerife Usta, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, Yayladere Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Adaklı Belediye Başkanı Erdal Almalı, eski Ilıcalar Belediye Başkanı Mehmet Akif Günerigök, askeri erkan, bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Camide duygulandıran not!
        Camide duygulandıran not!
        İsrail çekilince yıkımın boyutu ortaya çıktı
        İsrail çekilince yıkımın boyutu ortaya çıktı
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        İsrail basını: Netanyahu Biden'a söz verdi
        İsrail basını: Netanyahu Biden'a söz verdi
        Michelin değil Mengen yıldızı
        Michelin değil Mengen yıldızı
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Uyku keki uyarısı!
        Uyku keki uyarısı!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu

        Benzer Haberler

        Bingöl'de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü
        Bingöl'de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü
        Bingöl Valisi Usta, "Tarım Makinaları Parkı ve Silaj Paketleme Tesisi"ni in...
        Bingöl Valisi Usta, "Tarım Makinaları Parkı ve Silaj Paketleme Tesisi"ni in...
        Bingöl'de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü
        Bingöl'de çıkan orman ve örtü yangınları söndürüldü
        Bingöl'de orman yangını 2 saatte söndürüldü
        Bingöl'de orman yangını 2 saatte söndürüldü
        Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Bingöllü arıcı aile, AB tescilli balları ile Londra'da altın madalya aldı
        Bingöllü arıcı aile, AB tescilli balları ile Londra'da altın madalya aldı