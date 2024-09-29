Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        TÜDKİYEB Başkanı Çelik, Doğu ve Güneydoğu'daki besicilerle bir araya geldi:

        Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Bingöl'de düzenlenen toplantıda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği başkanları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 17:32 Güncelleme: 29.09.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜDKİYEB Başkanı Çelik, Doğu ve Güneydoğu'daki besicilerle bir araya geldi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Bingöl'de düzenlenen toplantıda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği başkanları ile bir araya geldi.

        Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda bölge illerinden gelen birlik başkanlarının sorun ve talepleri görüşüldü.

        TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, toplantının ardından AA muhabirine, sorun ve çözüm önerilerini Tarım ve Orman Bakanlığına iletme noktasında köprü vazifesi gördüklerini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın memleketinde bu toplantıyı gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Çelik, Yılmaz'ın kendilerine her konuda yol gösterici olduğunu belirtti.

        Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin küçükbaş hayvancılıkta çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

        "Türkiye'de şu anda 53 milyonu aşkın hayvan sayısı var. Bunun 24 milyonu Doğu ve Güneydoğu'da. Cumhurbaşkanı'mızın bir talimatı var; her nüfus başına bir küçükbaş hayvan olacak şekilde bir üretim planlaması yapılması noktasında. Doğu ve Güneydoğu illerimiz bunu fazlasıyla yapmıştır. Doğu ve Güneydoğu'da 15 milyon nüfusumuz var, 24 milyon da küçükbaş hayvan varlığımız mevcut. Bu sayıyı artırmak hepimizin boynunun borcu. Hükümetimiz önümüzü açıyor ve her türlü desteği veriyor. Biz de üretimi arttırmak için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz."

        - "Çobanlık sorunu Türkiye'de çözülmüş olacak"

        Tarım ve Orman Bakanlığının Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteği kapsamında besicilere nakdi destek sunduğunu anımsatan Çelik, bunun için en önemli şartlardan birinin çobanın yeterlilik belgesinin bulunması olduğunu kaydetti.

        Çelik, "Halk Eğitim Merkezlerinin yerine özellikle birlikler ile Tarım ve Orman müdürlüklerinin ortaklaşa bu sertifikayı çift imzayla vermeleri ve çobanları eğitime almaları bana göre daha yerinde bir karar olur. Yabancı uyruklu çobanlara bu sertifikayı verme imkanımız bulunmuyor. Çobanlık konusundaki sorunlarımızı Cumhurbaşkanı'mıza sunulmak üzere arz ettik. Allah nasip ederse en yakın dönemde bu çobanlık sorunu Türkiye'de çözülmüş olacak." diye konuştu.

        Çelik, toplantıya ev sahipliği yapan Bingöl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu ile tüm katılımcılara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 ilde alevler yükseldi!
        2 ilde alevler yükseldi!
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Ankara'da emlakçıya silahlı saldırı: 3 gözaltı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        Ev arkadaşını katletti: "Neden öldürdün?" sorusuna kan donduran yanıt
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Musrati'nin yerine kim oynayacak?
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı üniversiteli Evin, öldü
        'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı üniversiteli Evin, öldü
        Bingöl'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
        Bingöl'de otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
        Bingöl'de 203 kök skunk ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de 203 kök skunk ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınak bulundu
        Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınak bulundu
        Bakan Uraloğlu, Bingöl'de "STK ve İş Dünyası ile İstişare Toplantısı"nda ko...
        Bakan Uraloğlu, Bingöl'de "STK ve İş Dünyası ile İstişare Toplantısı"nda ko...
        Bakan Uraloğlu: Hangi ilimize ne lazımsa, yapmaya gayret ediyoruz (3)
        Bakan Uraloğlu: Hangi ilimize ne lazımsa, yapmaya gayret ediyoruz (3)