Bingöl'de 21 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

Bingöl'de 21 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı döneminde kurulmuş vakıfların vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Bingöl'de sünnet şöleni düzenlendi.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün katkılarıyla kentte gerçekleştirilen sünnet şöleninde 21 çocuğa sünnet kıyafetleri giydirildiği, çocuklarla yapılan şehir turunun ardından ziyaret edilen camide dualar okunduğu belirtildi.