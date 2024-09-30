Bingöl'de öğretmen ve öğrencilerden Filistin yararına kermes
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde İsrail'in saldırıları nedeniyle mağduriyet yaşayan Filistinliler yararına kermes düzenlendi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde İsrail'in saldırıları nedeniyle mağduriyet yaşayan Filistinliler yararına kermes düzenlendi.
Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesindeki öğrenciler ve öğretmenler okulda düzenledikleri kermeste evlerinde hazırladıkları kek, pasta ve yemekleri satışa sundu.
Kermesten elde edilecek gelirin Filistinlilere gönderileceği belirtildi.
Kermese, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Erciyes, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız da katıldı.
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